Украина настаивает на реструктуризации долгов на своих условиях – Яценюк

Украина настаивает на реструктуризации части государственного долга, в том числе перед частными кредиторами, на условиях, предложенных правительством, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк по итогам встречи с директором-распорядителем ключевого кредитора страны Международного валютного фонда Кристин Лагард.

«Мы обсудили (с Лагард – УНИАН) вопрос реструктуризации долгов Украины перед внешними кредиторами. Мы в который раз настаиваем и наша позиция остается неизменной – долги перед частными кредиторами должны быть реструктуризированы, - сказал Яценюк. – Позиция всех сторон: МВФ, правительства США, министерства финансов США – каждый должен сделать свой шаг. Мы предложили условия, которые отвечают рыночному уровню. Украина находится в состоянии войны с ядерным государством, которым является Россия. Другого пути, кроме как принять условия (украинского правительства - УНИАН), реструктуризировать долги и дать возможность стране выйти из сложной экономической ситуации не существует».

Яценюк также отметил, что ожидает от кредиторов ответных шагов: «Ожидаем, что они поддержат позицию помощи Украине».

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долларов 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долларов со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с Фондом.

Украина предлагает несколько вариантов реструктуризации долга, включая списание его значительной части. Однако списание является неприемлемым для частных кредиторов, которые предлагают не списать, а отложить платежи и начать выплаты с 2019 года.

Свою поддержку Украине в вопросе реструктуризации госдолга ранее выразил министр финансов США. В частности, глава Минфина США Джейкоб Лью в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявил, что США поддерживают Украину в реализации программы МВФ, в том числе по реструктуризации коммерческих долгов.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития как один из ключевых институциональных инвесторов в экономику Украины и развития частного сектора призвал крупнейшие финансовые организации мира и частных кредиторов «подставить плечо» Украине и помочь в решении вопроса реструктуризации государственного долга.