В России могут разрешить использование биткоинов, которые до санкций были запрещены

На следующей неделе Центробанк России встретится с представителями финансовых рынков, чтобы обсудить вопрос использования биткоинов и криптовалюты в стране, пишут "Известия".

Как рассказал источник, близкий к Банку России, регулятор с большой степенью вероятности окажется достаточно лоялен к криптовалюте — отношение ЦБ к биткоинам изменялось на протяжении прошлого года. Источник допускает, что часть операций с биткоинами Центробанк может разрешить и регулировать — в частности, проведение переводов и платежей физических лиц и взаиморасчетов между ними.

Читайте такжеЕБРР: Россия и Греция – главные факторы риска для европейской экономикиМежду тем, Центробанком РФ в конце января 2014 года впервые высказался насчет биткоинов, и достаточно критично.

«Согласно статье 27 Федерального закона «О Центральном банке РФ (Банке России)» выпуск на территории РФ денежных суррогатов запрещается ... Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорилось в пресс-релизе ЦБ.

В начале февраля состоялось совместное заседание прокуроров и ЦБ, по итогам которого Генпрокуратура также выпустила релиз в негативных тонах.

Биткоины появились в 2008–2009 годах, когда мир переживал экономический кризис, тогда некий Сатоси Накамото (псевдоним человека или группы лиц) создал программу, генерирующую биткоины. Регулятором системы выступает только алгоритм, заложенный в программу, его функция — обеспечить бесперебойность работы системы. Никто не в силах заморозить счет клиента, но и отменить ошибочный платеж тоже невозможно, то есть главной особенностью биткоинов является то, что они не привязаны ни к одной из существующих мировых государственных валют. Ценность биткоинов определяется исключительно из соотношения спроса и предложения.

В 2013 году после введения властями США поблажек для биткоинов известный экономист Алан Гринспен, занимавший в течение 19 лет (1987–2006) пост главы Федеральной резервной системы США, заявил, что считает виртуальные валюты пузырем, которые «нельзя сравнивать с такими активами, как, например, золото».

В 2014 году Минфин разработал проект о запрете в РФ денежных суррогатов, включая биткоины, максимальный штраф для нарушителей — 1 млн рублей. Законопроект еще не внесен в Госдуму. Позиция Минфина, автора законопроекта о запрете биткоинов в РФ, не изменилась, сообщили «Известиям» в министерстве. Елена Лашкина, помощник министра экономического развития Алексея Улюкаева, отмечает, что Минэкономразвития также против легализации биткоинов.