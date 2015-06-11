В Украине отменен военный сбор при покупке-продаже валюты

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно военного сбора", которым отменяется взимание военного сбора в размере 1,5% с операций купли-продажи физическими лицами иностранной валюты вступил в силу.

Данный закон был опубликован 10 июня в газете «Голос Украины» и начинает действовать со следующего дня после его опубликования.

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Как сообщал УНИАН, с 13 марта 2015 года в Украине был введен 1,5-процентный военный сбор с валютных операций.

Данный сбор был введен как дополнительный источник финансирования и поддержки армии, которая выполняет задания в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Профильный комитет парламента, а также банкиры выступали за его отмену, так как, по их мнению, военный сбор является дополнительным фактором дестабилизации ситуации в банковском секторе.

Верховная Рада 12 мая отменила военный сбор с операций купли-продажи физическими лицами иностранной валюты, в июне закон был подписан президентом.