Британское правительство продаст свою долю в банке Royal Bank of Scotland
В финансовый кризис 2008 года RBS оказался в тяжелом положении и был вынужден принять госпомощь в объеме 45,5 млрд фунтов, передав правительству контроль над 82% своих акций
Британское правительство продаст свою долю в Royal Bank of Scotland (RBS), объявил министр финансов Джордж Осборн.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ВВС.
Осборн заявил, что решение принято и это будет правильно и для британского бизнеса, и для британских налогоплательщиков.
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"Да, мы можем получить меньше, чем раньше заплатили за этот актив, но мы постараемся добиться самой лучшей цены, какая только возможна, – сказал Осборн. – Потому что чем дольше мы медлим, тем дороже будет цена, которую придется заплатить всей экономике".
Председатель Банка Англии Марк Карни в свою очередь заявил, что продажа государственной доли в RBS укрепит финансовую стабильность и благотворно скажется на состоянии экономики в целом.
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В финансовый кризис 2008 года RBS оказался в тяжелом положении и был вынужден принять госпомощь в объеме 45,5 млрд фунтов, передав правительству контроль над 82% своих акций. Получается, что государство заплатило за акцию банка около 5 фунтов. Сейчас котировки снизились, и акция банка стоит 3,528 фунта.