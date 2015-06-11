Британское правительство продаст свою долю в банке Royal Bank of Scotland

Британское правительство продаст свою долю в Royal Bank of Scotland (RBS), объявил министр финансов Джордж Осборн.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ВВС.

Осборн заявил, что решение принято и это будет правильно и для британского бизнеса, и для британских налогоплательщиков.

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"Да, мы можем получить меньше, чем раньше заплатили за этот актив, но мы постараемся добиться самой лучшей цены, какая только возможна, – сказал Осборн. – Потому что чем дольше мы медлим, тем дороже будет цена, которую придется заплатить всей экономике".

Председатель Банка Англии Марк Карни в свою очередь заявил, что продажа государственной доли в RBS укрепит финансовую стабильность и благотворно скажется на состоянии экономики в целом.

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В финансовый кризис 2008 года RBS оказался в тяжелом положении и был вынужден принять госпомощь в объеме 45,5 млрд фунтов, передав правительству контроль над 82% своих акций. Получается, что государство заплатило за акцию банка около 5 фунтов. Сейчас котировки снизились, и акция банка стоит 3,528 фунта.