S&P понизило рейтинг Греции из-за разногласий страны с кредиторами

Рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный рейтинг Греции, отправив его еще дальше на "мусорную" территорию после того, как очередной платеж Международному валютному фонду был отложен, передает Reuters.

S&P отмечает в своем сообщении, что понизило рейтинг на одну ступень до "ССС" с "ССС+", подчеркнув, что задержав погашение долга в прошлую пятницу, Афины отдали приоритет выплате пенсий и внутренним расходам, а не обязательствам по обслуживанию долга.

Читайте такжеЕврокомиссии не понравился предоставленный Грецией новый план реформГреция пользуется своим правом сгруппировать все июньские платежи МВФ и заплатить их до конца месяца. Однако страна может не справиться с погашением 1,6 миллиарда евро без достижения соглашения с международными кредиторами, которые требуют проведения реформ в обмен на финансирование.