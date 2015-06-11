Российские банки отказывают крымскому бизнесу в кредитах даже под высокие проценты

Об этом предприниматели полуострова сообщили на бизнес-завтраке с участием нелегитимного министра экономического развития оккупированного Россией Крыма Николая Коряжкина, передают "Новости Крыма".

«Двадцать банков с материка отказали в кредите, так как у нас нет кредитной истории. Но всего год прошел в составе России, мы только зарегистрировались по новому законодательству. Кредитные линии невозможны даже под огромные проценты. Получается, мы уже на старте в неравных условиях с бизнесом других регионов России», - заявил участник встречи "министру".

Читайте такжеМинистр финансов призвал россиян "не жировать" в ближайшие два-три годаВ свою очередь Коряжкин сообщил, что вопросы денежно-кредитной политики неоднократно озвучивались в том числе главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. «Сергей Валерьевич Аксенов (нелегитимный глава аннексированного Крыма - УНИАН) уже раз семь или восемь подписывал и на федеральном уровне этот вопрос ставил. Буквально на этой неделе у него будет встреча с президентом. И этот вопрос записан. Мы устали на эту тему говорить. Те нормативы и регламенты, которые Центробанк прописывает, их нужно в корне изменить для развития бизнеса Крыма», - подчеркнул Коряжкин.

Между тем, крымские сельхозпроизводители не могут получить дешевые кредиты в российских банках и лизинговых компаниях из-за отсутствия залоговых документов.