Всемирный банк призвал "пристегнуть ремни" и понизил прогноз роста мирового ВВП

Такие данные приводятся в опубликованном в среду новом аналитическом докладе организации "Глобальные экономические перспективы".

В предыдущем докладе полугодовой давности ВБ прогнозировал более существенный рост мирового ВВП - на 3% в этом году, пишет ТАСС.

По итогам прошлого года Всемирный банк оценивает рост мировой экономики в 2,6%.

"Развивающиеся страны сталкиваются с двумя факторами. Во-первых, ожидаемое повышение ключевых процентных ставок США, наряду с ростом кредитной экспансии со стороны других крупных центральных банков, способствовало росту доллара, что существенно снизило потоки капитала в развивающиеся страны, - отмечают эксперты. - Многие валюты развивающихся стран ослабли по отношению к доллару, особенно валюты стран со слабыми перспективами роста или повышенной экономической уязвимостью".

"В некоторых странах такая тенденция вызвала опасения возможности возникновения дефицита при значительных долларовых обязательствах. Девальвация валюты была намного меньше в условиях взвешенного торгового индекса, отчасти из-за ослабления евро и иены, и могла предложить лишь скромные перспективы для повышения конкурентоспособности, чтобы поддержать экспорт. Во-вторых, несмотря на некоторый рост в первом квартале 2015 года, снижение цен на нефть оказывает все более заметное влияние. В странах-экспортерах "черного золота" снижение цен резко понизило их активность, увеличив бюджетные, инфляционные и связанные с валютным курсом риски. Риски остаются в позиции, близкой к ухудшению, некоторые из них отходят на задний план, но появляются и новые".

"Мы во Всемирном банке только что включили табло "пристегните ремни", - отметил в среду главный экономист ВБ Каушик Басу. - Мы советуем странам, особенно развивающимся экономикам, пристегнуть свои ремни безопасности".

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Эксперты ВБ полагают, что в этом году экономику России ожидает спад до минус 2,7%, который в дальнейшем перейдет в рост до 0,7% в 2016 году и 2,5% в 2017 году. Говоря о ситуации в Европе и Центральной Азии, экономисты отметили, что "если цены на нефть продолжат снижаться, а геополитическая напряженность в регионе - расти, в результате мы получим глубокую рецессию в России в 2015 году, которая может продолжиться до 2016 года, а также замедление экономического роста в других крупных странах-экспортерах нефти".

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В докладе отмечается, что Индия "впервые в этом году станет самой быстрорастущей экономикой с 7,5% ВВП, по сравнению с предыдущим прогнозом в 6,4%". Тем не менее ВБ понизил свой прогноз роста на 2015 год для развивающихся стран с 4,8% до 4,4%, указав на "ожидаемые рецессии в Бразилии и России". Прогноз роста ВВП США на этот год также был понижен с 3,2% до 2,7%, а в следующем году - с 3% до 2,8%.