Для получения второго транша МВФ нужно принять три закона - Яценюк

Директор-распорядитель ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда Кристин Лагард встретилась в Вашингтоне с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, сообщили в департаменте внешних связей МВФ. Как подчеркнули в Фонде, стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в стране и ход проведения реформ, одобренных программой сотрудничества между Украиной и МВФ.

«Также мадам Лагард выразила сожаление в связи с последствиями страшного пожара и взрывов на нефтебазе под Киевом», - говорится в сообщении Фонда.

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В свою очередь премьер Яценюк на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что позиция правительства Украины понятна Фонду. «Нас понимают и поддерживают. Важно, чтобы на следующей неделе парламент принял три закона, необходимых для получения второго транша МВФ, чтобы программы с Международным валютным фондом выполнялась. Эти законопроекты уже несколько раз обсуждались, они довольно просты и не являются политически уязвимыми для членов парламента. Надеюсь, что уже в первой декаде следующего месяца может быть заседание Совета директоров МВФ по следующему траншу».

Как сообщал УНИАН, 8-10 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк находился с рабочим визитом в США. Переговоры с руководством МВФ стали одним из ключевых тем визита. Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила сразу же после одобрение программы – в марте текущего года.

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В мае в Киеве работала миссия МВФ, задачей которой стала оценка экономического положения Украины и хода выполнения реформ. Миссия по итогам работы ухудшила свои прогнозы экономического развития нашей страны в связи с продолжающейся войной на востоке, однако заявила о признаках экономической стабилизации, которые могут быть основой дальнейшего экономического роста, в случае, если эскалация конфликта будет остановлена.