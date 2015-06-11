Гривня на межбанке поднялась до 21,10 за доллар

В четверг, 11 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,01/21,10.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,66/23,76, к российскому рублю – на уровне 0,3850/0,3860.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 21,0319 грн/долл., к этому часу заключена 141 сделка на сумму 53,98 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 10 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынкек закрытию торгов установились на уровне 21,07/21,15.