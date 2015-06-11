Всемирный банк подтвердил прогноз падения экономики Украины на 7,5%

Об этом говорится в прогнозе развития мировой экономики, опубликованном на сайте банка.

«Экономика Украины, как ожидается, упадет на 7,5%, и перспективы дальнейшего роста во многом основываются на предположении, что конфликт на востоке страны будет разрешен, а правительство продолжит реформы, одобренные в первую очередь программой с Международным валютным фондом, – говорится в прогнозе Всемирного банка. – Конфликт на востоке разрушил значительную часть промышленного потенциала Украины, разорвал производственные и инвестиционные связи, сократив возможности для роста. Ситуация усугубляется необходимостью сокращения внутреннего спроса за счет бюджетной консолидации, сокращения пенсий и повышения тарифов. В то же время, в стране видны и преобразования – в энергетике, в банковской сфере, в управлении госпредприятиями и в противодействии развитию коррупции».

Как подчеркнули в банке, все это крайне важно продолжать для обеспечения макроэкономической стабильности, повышения доверия инвесторов, стабилизации инфляционных ожиданий.

Вместе с тем, в ВБ подчеркивают, что непосредственно военная угроза будет играть решающую роль в общем перечне рисков для экономики Украины. «Сохранение геополитического давления будет сдерживать возможности роста для Украины», – отметили в банке.

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Как сообщал УНИАН, в апреле Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 7,5% с 2,3%, озвученных в январе этого года. При этом в банке подчеркнули, что постепенное восстановление украинской экономики в дальнейшем возможно при условии прекращения конфликта на востоке, а также если украинские власти продолжат проведение структурных и макроэкономических реформ.

Ключевые кредиторы страны – Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития – ожидают падения экономики Украины по итогам года на 9%.