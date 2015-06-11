Греция и лидеры ЕС ради избежания кризиса в еврозоне активизируют переговоры с кредиторами

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас провел очередной раунд переговоров с лидерами Германии и Франции и решил более активно вести переговоры с кредиторами Афин в преддверии платежа МВФ в конце месяца, пишет Рейтер.

Все принимавшие участие в ночных переговорах старались показать, что очень заинтересованы в соглашении, и избежать обвинений в том, что не смогли предотвратить кризис, который может выбить из колеи еврозону и мировую экономику.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинг Греции, усомнившись, что она сможет вернуть долги. Завершив переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом в Брюсселе, Ципрас выразил уверенность в том, что решение уже близко.

"Мы решили прилагать больше усилий для того, чтобы преодолеть оставшиеся разногласия и приблизиться к решению, я верю, в ближайшее время", - сказал он.

Однако Меркель дала понять перед началом встречи, что Ципрасу нужно вести переговоры не с ней и не с Олландом, а с тремя институтами, представляющими международных кредиторов, - Евросоюзом, Европейским центробанком и Международным валютным фондом. Эта ситуация не изменилась.

"Было единогласно решено, что переговоры между греческим правительством и институтами должны проходить с большой интенсивностью", - заявил представитель немецкого правительства.