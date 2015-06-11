У Гонтаревой решили ликвидировать еще один банк

Национальный банк Украины сегодня, 11 июня, принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного «Энергобанка», в котором с 13 февраля этого года работает временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По информации на сайте НБУ, решение о ликвидации банка принято по предложению Фонда гарантирования.

НБУ напоминает, что в январе этого года банк в связи с проведением рисковой деятельности был отнесен к категории проблемных, а впоследствии, в связи с ухудшением ситуации в банке, в феврале в 2015 года балы был признан неплатежеспособным.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 13 февраля ввел временную администрацию в «Энергобанк» на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

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«Энергобанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. Основным акционером банка с пакетом в 99,7% акций является компания Roylance Services Limited LLC (Кипр). СМИ ассоциируют банк с российским бизнесменом Анатолием Данилицким, который с 2004 по 2009 год был гендиректором «Национальной резервной корпорации» (РФ), владеющей банком.