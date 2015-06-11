ОККО предложила самую низкую цену на поставку топлива для УЗ

В торгах приняли участие компании "Левада Ойл", "Перфект Трейдинг Ойл", "Укройлпродукт", ГП "Укртранснефтепродукт", "Дайджест Груп", "ОККО-Бизнес Контракт" и "ВОГ Аэро Джет", сообщают Українські Новини.

Раскрытие предложений участников тендера проходило в прямом эфире в присутствии представителей компаний-участников 4 июня 2015 года. В результате этого прозрачного тендера компания ОККО-Бизнес Контракт предложила наиболее приемлемую цену по всем десяти лотам.

"Только 4 компании-участницы принимали участие в торгах по всем десяти лотам, остальные три компании вносили свои предложения лишь по одному-двум лотам. Компания ОККО действительно предложила наиболее низкую цену по всем лотам и признана победителем. Хочу напомнить, что ранее практически все тендеры "Укрзализныци" по поставкам топлива выигрывала компания WOG, принадлежащая бизнесмену Игорю Еремееву", - прокомментировал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Мы абсолютно удовлетворены результатами тендера на закупку нефтепродуктов для ГП "Укрзализныця". Торги прошли прозрачно, и в этот раз наше ценовое предложение оказалось более приемлемым, чем предложения наших конкурентов. Качество нефтепродуктов компании ОККО соответствует лучшим европейским стандартам, поэтому считаю, что наш клиент будет доволен сотрудничеством. В течение 20 дней ждем акцепт конкурсных торгов", - прокомментировал директор департамента поставки и логистики нефтепродуктов ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" Сергей Стоянский.

ПАО "Концерн Галнафтогаз" является оператором сети АЗК "ОККО" - одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, в состав которой сегодня входит более 400 АЗК во всех регионах страны. Он также управляет самой большой в Украине сетью заведений питания в дороге, работающей под брендами "A la minute", "Pasta mia", "Hot café". В структуре сети "ОККО" работает 10 нефтебаз и 12 аккредитованных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.