Нацбанк объясняет замедление инфляции стабилизацией валютного рынка

«Снижение инфляционного давления было обусловлено стабилизацией ситуации на валютном рынке, которая сопровождалась укреплением курса гривни к доллару на протяжении марта-мая», - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что в марте-мае средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке ревальвировал на 15,5%.

«В результате существенно уменьшилось влияние отложенных эффектов февральской девальвации и наблюдалось снижение цен на товары, которые быстро реагируют на курсовые колебания (автомобили, отдельные виды топлива, бытовой техники и фармацевтической продукции)», - говорится в сообщении.

Нацбанк считает также, что дополнительным фактором ослабления инфляционного давления стала положительная динамика ожиданий населения.

«В отчетном месяце снизились ожидания относительного уровня обменного курса гривни к доллару США на протяжении следующих 12 месяцев (с 27,5 до 26,0 грн/долл.), а также относительно инфляции на следующие 12 месяцев (с 23,3% до 20,5%)», - говорится в сообщении.

Регулятор также отмечает, что в мае рост административно регулируемых цен был наиболее низким с начала года и составил 2,1% за месяц. В годовом измерении рост административно регулируемых цен замедлился до 95,3%, тем не менее, их вклад в годовую инфляцию составил 21 п.п.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, замедлилась до 2,2% по сравнению с апрелем, а с начала года - за январь-май - показатель инфляции составил 40,1%.

Реальный эффективный обменный курс (РЕОК) гривни к основным иностранным валютам вырос в апреле 2015 года на 11,3% по сравнению с мартом, с начала года РЕОК вырос на 0,9%.