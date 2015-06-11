В Украине создадут региональные офисы для поддержки малого и среднего бизнеса

Для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине будет создано 15 региональных офисов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время рабочей поездки в Чернигов сообщил министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

По его словам, к концу следующей недели будет презентована стратегия поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Не последнюю роль в развитии малого и среднего предпринимательства, по его мнению, играет доступ к кредитным средствам. "С 1 января 2016 года Европейский Союз будет выделять для украинских предпринимателей доступные кредиты. Мы должны обеспечить стабильность банковской системы, чтобы распределять европейские деньги", - сказал Абромавичус.

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Министр экономического развития и торговли Украины также подчеркнул, что украинским бизнесменам необходимо больше информации относительно выхода на европейский рынок сбыта. Для усиления информационно-разъяснительной работы планируется создать 15 офисов поддержки малого и среднего бизнеса.

"Там будут работать от 3 до 10 специалистов, и они будут разъяснять, как начать свое дело, как получить кредит, как выйти на европейский рынок", - сказал Абромавичус.