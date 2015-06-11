Донецкая область в мае была лидером по уровню инфляции

Наибольший уровень инфляции в мае по сравнению с апрелем 2015 года зафиксирован в Донецкой области, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, рост цен в Донецкой области в мае замедлился до 4% по сравнению с 10,9% в апреле. В Луганской области инфляция в мае по сравнению с апрелем составила 3,2%, в Киеве – 2,8%.

По данным Госстата, наименьший уровень инфляции зафиксирован в Хмельницкой области – 0,9%, Волынской области – 1,2%, Черниговской области – 1,4%.

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В мае против апреля 2015 продукты питания больше всего подорожали в Донецкой области – на 5,7%, алкоголь и сигареты – в Луганской области (на 4,5%), одежда и обувь – также в Луганской области (на 3,5%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, замедлилась до 2,2% по сравнению с апрелем, а с начала года - за январь-май - показатель инфляции составил 40,1%.