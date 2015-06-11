Нацбанк прогнозирует замедление годовой инфляции до 45-50%

Об этом говорится в информационных материалах Национального банка Украины, размещенных на странице регулятора в социальной сети Facebook.

Напомним, инфляция в Украине в мае 2015 года в годовом выражении, против мая 2014 года, замедлилась до 58,4% с 60,9%, зафиксированных месяцем ранее.

«Потребительская инфляция прогнозируется на уровне 45-50% в конце 2015 года и снизится до 10-12% в 2016 году», - говорится в документе, где также приведен график, согласно которому значение инфляции на уровне около 60% в середине этого года является пиковым, после чего ожидается снижение показателя.

Нацбанк отмечает, что высокий вклад в годовой рост потребительских цен – на уровне 19,5 п.п. в 2015 году и 5,1 п.п. и 2016 году - остается за административно регулируемыми тарифами. При этом базовая инфляция будет замедляться гораздо быстрее.

По оценкам НБУ, показатель инфляции на уровне 4-6% является оптимальным для Украины в среднесрочной перспективе.

Ранее Национальный банк прогнозировал падение ВВП в 2015 году на 7,5% при инфляции 30%, однако впоследствии анонсировал пересмотр показателей в сторону ухудшения в июне этого года.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2014 года (декабрь к декабрю) потребительские цены в Украине выросли на 24,9%, в 2013 году - на 0,5%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Международный валютный фонд в мае этого года ухудшил прогноз для экономики Украины в 2015 году, ожидая падения ВВП на 9% при инфляции 46%.