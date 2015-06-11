У Абромавичуса ожидают дальнейшего замедления инфляции

Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает ослабления инфляционной динамики и замедления темпов годовой инфляции в ближайшие месяцы на фоне стабилизации на валютном рынке и в сфере тарифообразования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В Украине в мае наблюдается замедление годовой инфляции. На потребительском рынке цены на основные товары хотя и продолжают расти, но их динамика существенно замедлилась до 1,5-2%, - говорится в сообщении. – Такая динамика стала логичным продолжением процессов стабилизации на валютном рынке, завершения апрельского этапа наиболее высокого повышения административно регулируемых цен и тарифов для населения, а также отсутствия паники среди населения, характерной для февраля и марта текущего года».

При этом в Минэкономики отметили, что в мае цены снизились на хлеб – на 0,1%, на рыбу – на 0,4%, на молоко – на 0,9%, на сахар – на 6,7%.

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«А поскольку спрос населения является слабым, он не будет формировать инфляционного влияния. Основная часть расходов, спровоцированных тарифами и девальвацией, уже вложена в цены. Не будет оказывать влияния на рост цен и фактор внешних рынков. В этой связи в дальнейшем ожидается затухание инфляционной динамики», - резюмировали в Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в мае 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, замедлилась до 2,2% по сравнению с апрелем, а с начала года - за январь-май - показатель инфляции составил 40,1%. В годовом выражении (против мая 2014 года) инфляция незначительно замедлилась до 58,4% против 60,9%, зафиксированных в апреле против апреля 2014 года. Согласно приведенным данным, в мае по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали овощи - на 12%, яйца – на 9,7%, фрукты – на 9,5%, горячая вода и отопление – на 7,4%.