Нацбанк к концу года хочет нарастить золотовалютные резервы до $22 миллиардов

Национальный банк Украины рассчитывает нарастить золотовалютные резервы до 18,2 млрд долл. на конец 2015 года и до 22,1 млрд долл. – на конец 2016 года.

Об этом говорится в информационных материалах Национального банка Украины, размещенных на странице регулятора в социальной сети Facebook.

Согласно данным НБУ, источниками пополнения резервов в 2015 году станут поступления официального финансирования на 17,2 млрд долл., в том числе на 9,9 млрд долл. - в рамках программы EFF с Международным валютным фондом.

В 2016 году НБУ ожидает поступления официального финансирования на 4,1 млрд долл., в том числе 2,5 млрд долл. от МВФ, 700 млн евро от Европейского Союза, 300 млн долл. от Всемирного банка и еще 700 млн долл. прочего финансирования.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в мае выросли на 3%, или 287 млн долл., - до 9,918 млрд долл.

Наибольшее влияние на динамику резервов оказали размещение правительством Украины еврооблигаций на 1 млрд долл. под гарантии правительства США, платежи по государственному и гарантированному государством долгу на 758 млн долл., а также положительное сальдо интервенций НБУ на валютном рынке на 69 млн долл.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%, - до 7,533 млрд долл. на 1 января 2015 года.