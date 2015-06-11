Гривня на межбанке снова приблизилась к 21 за доллар
18:37, 11 июня 2015Финансы
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Украинская валюта сегодня укрепилась до 21,04 гривни за доллар.
REUTERS
В четверг, 11 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,04 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,5320/23,6150 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3840 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,0275 грн/долл., к этому часу заключено 499 сделок на сумму 395,89 млн долл.
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