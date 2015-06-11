НБУ считает проблемными четверть всех кредитов в украинских банках

Доля негативно классифицированных кредитов в банковской системе Украины на начало мая достигла 25,5% общего объема кредитов.

Об этом говорится в информационных материалах Национального банка Украины, размещенных на странице регулятора в социальной сети Facebook.

Нацбанк отмечает, что наряду с рисками ликвидности, банки сталкиваются с повышенными рисками платежеспособности по причине стремительного ухудшения качества активов на фоне экономического спада в стране и убытков в Крыму и на Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам в украинских банках за апрель 2015 года выросла на 0,9 п.п. - до 18,1%.

В апреле банки сократили объем предоставленных кредитов на 81 млрд грн, или на 7%, – до 1,074 трлн грн.