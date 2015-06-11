Россия будет настаивать на полном погашении Украиной $3-миллиардного долга Януковича

Об этом заявил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

"Разумеется, в тех условиях, в которых мы реально живем, в условиях сокращения доходов федерального бюджета, в условиях отсутствия допуска к заемному капиталу на зарубежных рынках, мы вынуждены настаивать на том, чтобы дебитор полностью выполнил свои обязательства перед Российской Федерацией, которые станут частью доходов бюджета и будут использованы на цели финансирования прежде всего текущих социальных расходов правительства", - сказал Сторчак в эфире канала "Россия 1", передает Прайм.

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Парламент Украины 19 мая принял закон, позволяющий приостанавливать выплаты по реструктурируемым внешним долговым обязательствам. В список бумаг, к которым может быть применен мораторий, попал и выпуск двухлетних евробондов Украины на 3 миллиарда долларов, выкупленный Россией в конце 2013 года.

Очередная выплата по этим бумагам запланирована на 20 июня. Украина должна заплатить 75 миллионов долларов.