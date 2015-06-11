Еврокомиссия сравнила переговоры с Грецией со "скольжением коровы на льду"

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на The Financial Times.

Таким образом он раскритиковал премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, который за свою тактику ведения переговоров, по его словам, утратил доверие комиссии.

"Корова слишком долго скользила на тонком льду. Мы должны убрать корову со льда", - сказал Юнкер.

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия и Греция не смогли прийти к согласию по вопросу планирования реформ в стране. Власти Греции до сих пор ждут ответа от представителей Международного валютного фонда и Евросоюза на новые предложения выхода из финансового кризиса.