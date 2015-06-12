Официальный курс вплотную приблизился к 21 гривне за доллар
08:52, 12 июня 2015Финансы
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Гривня снова демонстрирует заметный рост.
Украинская валюта подорожала / Фото УНИАН
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2102.7495 (11 июня – 2115.3330);
100 евро – 2361.8082 (11 июня – 2385.8841);
10 российских рублей – 3.8562 (11 июня – 3.8586).
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Как сообщал УНИАН, украинская валюта вчера на межбанке укрепилась до 21,04 гривни за доллар.
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