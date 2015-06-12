Банк "Финансы и Кредит" получил 750 миллионов гривень для выполнения обязательств перед вкладчиками

Национальный банк Украины предоставил банку «Финансы и Кредит», нарушающий, по информации клиентов, сроки выполнения обязательств, стабилизационный кредит на сумму 750 млн грн сроком на два года, сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, решение о поддержке ликвидности банка принято для обеспечения своевременного выполнения обязательств перед вкладчиками - физическими лицами.

В качестве обеспечения по кредиту банк предоставил НБУ недвижимое имущество и финансовое поручительство владельца существенного участия в банке. Оценку залога провела одна из ведущих международных аудиторских компаний.

НБУ отметил, что банк «Финансы и Кредит» входит в группу крупнейших финучреждений по активам, и в нем сосредоточено 4% вкладов физлиц банковской системы и 2,7% активов банковской системы.

По информации регулятора, акционеры банка принимают меры для поддержки ликвидности банка и его капитализации. В частности, за 2014 - 2015 годы акционеры увеличили уставный капитал банка на 1,116 млрд грн, принимают меры по дальнейшему повышению капитала и готовы поддерживать текущую ликвидность банка.

Комментируя выдачу кредита, глава НБУ Валерия Гонтарева подчеркнула, что регулятор видит четкое выполнение согласованной с ним программы докапитализации по итогам проведенного ранее стресс-тестирования. «Кроме того, акционеры банка дополнительно наращивают уставный капитал банка на 1,972 млрд грн уже в июне и приняли обязательства существенно снизить кредитный портфель банка в течение июля этого года», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, в феврале этого года НБУ предоставил банку «Финансы и Кредит» стабилизационный кредит на сумму 700 млн грн сроком на два года.

Акционеры банка «Финансы и Кредит» в начале июня приняли решение увеличить уставный капитал банка путем частного размещения дополнительных акций. Докапитализация будет проведена по ускоренной процедуре, и с учетом этого пополнения уставный капитал банка с начала года вырастет на 57,7% - до 5,388 млрд грн.

Банк «Финансы и Кредит» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших финучреждений по активам. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (45,92%) и F&C Realty (41,58%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

По итогам первого квартала 2015 года банк получил убыток в размере 715,7 млн грн, что в 13 раз больше убытка за аналогичный период прошлого года в 54,7 млн грн.

Первый замглавы Национального банка Украины Александр Писарук в начале апреля сообщил, что проблема в банке «Финансы и Кредит», который, по сведению его клиентов, нарушает сроки выполнения обязательств, решится в течение ближайших месяцев.