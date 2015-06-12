Украина просит кредиторов списать 40% долга – СМИ

Украина настаивает на том, что не сможет выполнить требования МВФ, если кредиторы не спишут 40% долга по суверенным облигациям.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров, передает «Экономическая правда».

Издание пишет, что министр финансов Наталья Яресько предложила списать 40% долга по облигациям во время визита в Вашингтон в среду.

"Министерство подсчитал, что необходимо 40% списания для достижения целей, поставленных МВФ", - сообщил собеседник издания, близкий к Министерству финансов.

В свою очередь, другой собеседник, близкий к комиссии держателей облигаций называет неверным любое предположение о том, что такое списание как-то связано с выполнением Киевом требований МВФ.

"Требования МВФ не включают необходимость списания долга", - заявил он.

Комитет во главе с Franklin Templeton и Blackstone исключили вариант со списанием долга.

Держатели облигаций заявляют, что план реструктуризации, который они предложили, позволит Украине выполнить три основные задачи, поставленные Международным валютным фондом в рамках предоставления помощи объемом 40 млрд долларов.

По их словам, план будет опираться на использованием Киевом резервов центрального банка. Но Киев отверг идею использования резервов. Вместо этого, он угрожает вообще прекратить выплаты.

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Во время поездки в Вашингтон Яресько дала ряд брифингов, на которых предупреждала, что Украина будет вынуждена ввести мораторий на выплату внешней задолженности, если переговоры по реструктуризации затянутся на летнее время.

Яресько уверена, что Украина получит 1,7 млрд долларов второго транша от МВФ в июле, даже если не будет на тот момент договорённости с кредиторами.