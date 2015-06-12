На обслуживание долгов Януковича мы тратим столько же, сколько на оборону - премьер

Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда может провести заседание по вопросу продолжения программы сотрудничества с Украиной и выделения нашей стране второго кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл. в июле, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы ожидаем, что Совет директоров МВФ проведет заседание в июле, и потому до июля необходимо выполнить все предварительные условия. Все законопроекты должны быть приняты, - сказал Яценюк. – Отдельный вопрос – реструктуризация долгов. Я в очередной раз обращаю внимание: 40 млрд долл., который взял режим Януковича мы не можем обслуживать в той форме, в которой они есть. Мы предложили нашим частным кредиторам механизм реструктуризации. Украина тратит на обслуживание госдолга сумму, которая равна всем оборонным расходам. Мы 5% (ВВП – УНИАН) тратим на национальную безопасность и оборону и 5% - на обслуживание внутренних и внешних долгов. И мы будем эти долги реструктуризировать и снимать это ярмо с будущих поколений».

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Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ примет решение о выделении Киеву второго кредитного транша по программе EFF сразу же, как только украинские власти выполнят ряд предварительных условий по программе реформ. Как подчеркнул директор Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс, все будет зависеть от того, как скоро Украина выполнит ряд предварительных условий. При этом он отметил, что Украина и МВФ уже обсудили все необходимые вопросы, и компромисс был найден практически по всем пунктам. Но дискуссии продолжаются.

При этом Райс напомнил, что вопрос реструктуризации части госдолга, который также отмечался как одно из условий предоставления транша Украине, не снимается с повестки дня, хотя МВФ располагает решениями, которые позволят Фонду продолжать кредитовать страны, которые «не могут справиться с обязательствами перед частными кредиторами».

10 июня директор-распорядитель ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда Кристин Лагард встретилась в Вашингтоне с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в стране и ход проведения реформ, одобренных программой сотрудничества между Украиной и МВФ.

В свою очередь премьер Яценюк на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что позиция правительства Украины понятна Фонду. И в этой связи крайне важно, чтобы на следующей неделе парламент принял три закона, необходимых для получения второго транша МВФ, чтобы программа с Международным валютным фондом выполнялась.

Как подчеркнул Яценюк, эти законопроекты уже несколько раз обсуждались, они довольно просты и не являются политически уязвимыми для членов парламента. Глава правительства выразил надежду, что уже в первой декаде июля может состояться заседание Совета директоров МВФ по следующему траншу.

Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила сразу же после одобрение программы – в марте текущего года.

В мае в Киеве работала миссия МВФ, задачей которой стала оценка экономического положения Украины и хода выполнения реформ. Миссия по итогам работы ухудшила свои прогнозы экономического развития нашей страны в связи с продолжающейся войной на востоке, однако заявила о признаках экономической стабилизации, которые могут быть основой дальнейшего экономического роста в случае, если эскалация конфликта будет остановлена.