Фонд гарантирования возобновил выплаты вкладчикам банка "Надра"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 12 июня возобновил осуществление выплат вкладчикам ликвидируемого банка «Надра» через отделения «Райффайзен банка Аваль», сообщается на сайте Фонда.

Согласно сообщению, вкладчики с 12 июня по 23 июля могут обратиться в отделения банка-агента для получения гарантированной суммы вклада.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 4 июня принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Надра» по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Надра» 6 февраля на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, а впоследствии продлил время работы временной администрации до 5 июня.

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Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка является структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью 2,374 млн грн.