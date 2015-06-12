Яценюк просит депутатов принять законы, необходимые для второго транша МВФ

Премьер-министр Украины на заседании правительства в пятницу призвал парламентскую коалицию на следующей пленарной неделе принять законы о повышении независимости Национального банка Украины и об улучшении финансового состояния «Нафтогаза», которые являются обязательным условием получения 1,7 млрд долл. транша Международного валютного фонда.

«На следующей пленарной неделе будут рассматриваться законы, которые призваны дальше вести Украину путем реформ. Надеюсь, что парламентская коалиция поддержит эти законы, которые являются предварительными условиями получения транша в 1,7 млрд долл. от Международного валютного фонда», - сказал он.

Премьер отметил, что принятие указанных законов является обязательством Украины в рамках утвержденной программы сотрудничества с МВФ.

«Это законы, которые касаются повышения независимости Национального банка Украины, это законодательство, которое дает возможность реформировать энергетический сектор и навести порядок в финансовой составляющей Национальной акционерной компании «Нафтогаз». У нас уже были дискуссии с коалицией, и я убежден, что коалиция поддержит не только эти законы, но и весь план реформ, который мы последовательно реализуем», - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявил, что Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда может провести заседание по вопросу продолжения программы сотрудничества с Украиной и выделения нашей стране второго кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл. в июле.

Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила сразу же после одобрение программы – в марте текущего года. В мае в Киеве работала миссия МВФ, задачей которой стала оценка экономического положения Украины и хода выполнения реформ. Миссия по итогам работы ухудшила свои прогнозы экономического развития нашей страны в связи с продолжающейся войной на востоке, однако заявила о признаках экономической стабилизации, которые могут быть основой дальнейшего экономического роста в случае, если эскалация конфликта будет остановлена.