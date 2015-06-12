Гривня уходит на выходные с курсом 21,15 за доллар

16:32, 12 июня 2015
Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,6660/23,7420 грн/евро

REUTERS

В пятницу, 12 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,08/21,15 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,6660/23,7420 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3810/0,3840 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,0588 грн/долл., к этому часу заключено 446 сделок на сумму 311,7 млн долл.

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