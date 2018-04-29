Баланс недели: спасатель МВФ, пылающий бензин, "Дельта"-старт

Главным событием минувшей недели в экономике стал визит украинских властей в Вашингтон. Премьер-министр Арсений Яценюк и министр финансов Наталия Яресько провели массу встреч с чиновниками высших эшелонов власти США, включая вице-президента Джо Байдена и директора-распорядителя ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда Кристин Лагард. Первыми результатами поездки в Вашингтон стали заверения американских чиновников в нескончаемой поддержке усилий украинского правительства на пути реформ, в том числе обещание МВФ продолжить сотрудничество даже в случае провала переговоров с кредиторами о реструктуризации госдолга. «Мы рассчитываем на то, что компромисс с кредиторами все-таки будет найден, это важно для Украины. Но МВФ располагает инструментами, позволяющими Фонду продолжать кредитовать страны, которые не могут справиться с обязательствами перед частными кредиторами», - заявил директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг. Простыми словами, фонд не откажется от кредитования Украины, если наша страна не будет платить по долгам другим частным кредиторам.

Этот козырь в непростой партии с кредиторами продолжают разыгрывать украинские власти.

«Украина не может ждать до сентября, чтобы достичь договоренности с кредиторами, и будет вынуждена объявить мораторий на долговые выплаты, - пригрозила Яресько в своем заявлении для прессы в Вашингтоне. – Я не уверена, что у нас есть много времени. В этой связи мы будем вынуждены использовать все инструменты для снижения давления на платежный баланс. И это - мораторий. Если прогресса не будет, кредиторы нас спровоцируют на это».

Гнев министра финансов понятен - Комитет кредиторов в своем очередном заявлении назвал отечественный Минфин главным препятствием для продвижения переговоров о реструктуризации и предложил погасить долги за счет резервов Национального банка. Минфин считает данное предложение неприемлемым и продолжает настаивать на реструктуризации с продлением срока уплаты долга и частичным списанием номинала долга и купона.

Казалось бы, теперь никаких препятствий для получения второго транша МВФ в рамках программы нет, но это не так. Премьер на заседании Кабинета министров в пятницу напомнил, что Фонд понимает и поддерживает Украину, но для получения второго транша на следующей неделе парламент должен принять три закона – о повышении независимости Национального банка, реформировании энергетического сектора и финансировании НАК «Нафтогаз Украины». «Мы ожидаем, что Совет директоров МВФ проведет заседание в июле, и поэтому до июля необходимо выполнить все предварительные условия. Все законопроекты должны быть приняты», - подчеркнул Яценюк. Он также напомнил, что Украина не может обслуживать 40 млрд долл. внешнего долга, полученного «режимом Януковича» в той форме, в которой они есть, в связи с чем правительство не отказывается от своих намерений реструктуризировать эти долги, чтобы снять груз с будущих поколений. Впрочем, договориться с парламентариями может быть не проще, чем с зарубежными кредиторами, и следующая неделя станет очередной проверкой для украинских властей на состоятельность.

Пылающий бензин

Еще одной проверкой на прочность для властей стал на минувшей неделе масштабный пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Глевахе Васильковского района Киевской области, как оказалось, не совсем законно построенной. Первый сигнал о пожаре поступил в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в понедельник вечером, и только в пятницу пожарные сообщили о ликвидации очагов возгорания, восстановлении контроля над 100% территории и охлаждении оставшихся цистерн. Всю неделю пламя не стихало, что сопровождалось периодическими мощными взрывами резервуаров с нефтепродуктами и едким черным дымом со смоляными осадками над близлежащими населенными пунктами и сельскохозяйственными площадями. По данным Минздрава, в результате пожара погибли 5 человек и еще 15 получили сильные ожоги и ранения.

Владелец нефтебазы и одноименной сети автозаправок - компания «БРСМ-Нафта», основателем которой, по информации Службы безопасности Украины, является экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, называет причиной пожара умышленный поджог или теракт. Компания объявила награду в 1 млн грн за информацию о виновниках пожара и намерена привлечь международных экспертов для оценки его причин. Представитель «БРСМ-Нафта» Александр Мельничук на пресс-конференции в пятницу сообщил, что пожару на нефтебазе в Васильковском районе предшествовало семь террористических угроз на АЗС и других объектах компании, где были выявлены взрывные устройства. Представитель компании заявил, что украинские правоохранители не провели должного расследования указанных фактов, но при этом забыл упомянуть о десятках нарушений, выявленных в этот период контролирующими органами на заправках сети «БРСМ-Нафта» и самой нефтебазе.

Министерство внутренних дел не исключает умышленный поджог как одну из причин пожара, но при этом не оправдывает и саму компанию. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании в рамках уголовного производства по факту пожара руководителя нефтебазы - замдиректора компании «Укртрансоил», также основанной Ставицким.

Глава МВД заявил, что переработка и реализация нефтепродуктов на этой нефтебазе осуществлялась без соответствующих разрешений о вводе ее в эксплуатацию, деятельности нефтехранилища, выполнении работ повышенной опасности. «По месту жительства ряда руководителей этого предприятия проведены обыски, изъяты документы, имеющие отношение к расследованию. Фактическое руководство нефтебазой осуществлял Шквира Юрий Иванович, который занимал должность замдиректора «Укртрансоил»... Указанное лицо задержано, подготовлено сообщение о подозрении», - сказал министр.

Подтверждают мнение силовиков и эксперты рынка. «Нефтебаза в Глевахе – центр кустарного производства бензина в Киевской области. Об этом говорит номенклатура продукции, которая приходит на нефтебазу», – рассказал директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По его мнению, до вызова пожарных владельцы базы пытались самостоятельно ликвидировать возгорание, чтобы скрыть свою незаконную деятельность. Что касается последствий для рынка нефтепродуктов, то Куюн считает, что пожар не вызовет дефицита топлива в Киеве и области, но может привести к повышению стоимости бензина на 1 грн.

Пожар на частной нефтебазе не прошел бесследно и для государственного бюджета - на заседании в пятницу Кабмин принял решение выплатить по 200 тыс. грн семьям погибших и по 70 тыс. грн – потерпевшим. Также премьер поручил выделить средства на санаторно-курортное лечение 300 сотрудников ГСЧС, участвовавших в тушении пожара, а из резервного фонда на нужды службы выделили дополнительное финансирование на 47,7 млн грн.

Снова газ

Неспокойно было на минувшей неделе и в газовой сфере. Все началось с хороших новостей – Кабмин принял решение увеличить уставный капитал «Нафтогаза» в 3 раза - до 160,45 млрд грн, а министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил о достижении предварительных договоренностей с российским «Газпромом» при посредничестве Еврокомиссии о продлении условий «зимнего пакета». В ответ на эти заявления замглавы «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что вопрос скидки пока обсуждается, продления транзитного контракта с Украиной после 2019 года не будет «ни при каких обстоятельствах», и что «Газпром» рассчитывает на оплату «Нафтогазом» поставок топлива на оккупированные пророссийскими террористами территории Донецкой и Луганской областей. И это при том, что Украина с сентября 2014 года по март 2015 года уже поставила в зону проведения антитеррористической операции газ на 9 млрд грн, разумеется, не получив за это ни копейки. Так что говорить о достижении приемлемых для нашей страны договоренностей с РФ пока рано.

Помимо спорной оплаты поставки газа на оккупированную территорию, пророссийские боевики добавляют хлопот с ремонтом и без того требующей масштабных капиталовложений газотранспортной системы. В пятницу оператор ГТС «Укртрансгаз» сообщил о вынужденной приостановке газоснабжения Волновахи, Мариуполя и Бердянска в виду ремонта поврежденного при обстрелах магистрального газопровода Краматорск-Донецк в районе Очеретино Донецкой области. По информации компании, транзит газа в Европу не нарушен, ремонтные работы займут 1-2 дня.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев в ходе заседания правительства сообщил, что ремонтные и спасательные бригады НАКа уже выехали в Мариуполь для проведения восстановительных работ, которые будут осуществлены в течение 48 часов. «Газ пока будет полностью перекрыт. Поврежденный участок локализирован. Как только военные позволят подойти к месту аварии, мы сделаем все возможное», - заверил он.

Премьер-министр Арсений Яценюк охарактеризовал факт взрыва газопровода, снабжающего Мариуполь, как целенаправленный теракт и нарушение Минских договоренностей, в связи с чем поручил министру иностранных дел Павлу Климкину сообщить об этом западным партнерам, трехсторонней контактной группе и ОБСЕ. «Российские террористы специально взорвали газопровод с применением тяжелой артиллерии с целью прекратить газоснабжение Мариуполя и остановить заводы, которые работают в Мариуполе», - сказал он на заседании правительства в пятницу и поручил военным обеспечить проход к месту взрыва для скорейшей ликвидации пожара и восстановления снабжения.

Присутствовавший на заседании глава МВД Арсен Аваков также заявил, что речь идет о диверсии, в ходе которой боевики целенаправленно обстреливали часть газопровода, доступную для поражения.

«Дельта»-старт

Порадовала на минувшей неделе банковская система страны. Нацбанк сообщил, что объем гривневых депозитов в украинских банках второй месяц подряд демонстрирует небольшой рост, а отток валютных вкладов замедлился. На радостях НБУ в мае по сравнению с апрелем сократил объем рефинансирования банков в 9,6 раза и констатировал, что ликвидность банковской системы находится на высоком уровне, хотя ресурсы сконцентрированы в 6-8 государственных и иностранных банках, в то время как остальная их часть переживает тяжелый кризис ликвидности. Чтобы их не травмировать, регулятор не стал требовать немедленного возврата своих кредитов, в отношении которых на минувшей неделе закончились «кредитные каникулы», а разрешил банкам их поэтапное погашение по индивидуальным графикам, вплоть до 10 июня 2020 года. НБУ подчеркнул, что завершенные «кредитные каникулы» способствовали сохранению ликвидности банковской системы и выполнению банками своих обязательств перед вкладчиками.

Каникулы помогли не всем, поскольку Фонд гарантирования продолжает выводить с рынка свыше 50 финучреждений, обанкротившихся за последние полтора года. Важным событием минувшей недели в этой сфере стало начало выплат вкладчикам крупнейшего приобретения фонда – «Дельта Банка» Николая Лагуна, для чего фонд привлек 4 банка - «Укргазбанк», «ПриватБанк», «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк». Фонд планирует выплатить 13,1 млрд грн возмещения в пользу более 500 тыс. вкладчиков, но при этом на 2-3 месяца «заморозил» выплаты для еще 18 тыс. вкладчиков на сумму 3,1 млрд грн по причине сомнительного характера сделок. «Если эти операции проводились в пределах здравого смысла, в пределах закона, а не ночью, когда предприятие в последнюю ночь перед введением временной администрации массово выдавало материальную помощь своим работникам на их счета, то дайте нам немного времени разобраться, и вклады будут разблокированы», - разъяснил ситуацию замдиректора-распорядителя фонда Андрей Оленчик.

Остается надеяться, что «Дельта Банк» станет последним крупным приобретением Фонда гарантирования.

Между тем, в конце минувшей недели Нацбанк предоставил банку «Финансы и Кредит», который по информации клиентов нарушает сроки выполнения обязательств, уже второй в этом году стабилизационный кредит на сумму 750 млн грн сроком на два года. Регулятор заверил, что банк принимает меры для докапитализации и поддержки ликвидности. В свою очередь, акционеры банка сообщили, что намерены ускорить процесс докапитализации почти на 2 млрд грн, и деньги будут к концу июня. С учетом этого пополнения уставный капитал банка с начала года вырастет на 57,7% - до 5,388 млрд грн. К слову, в качестве обеспечения по кредиту НБУ основной владелец банка - бизнесмен Константин Жеваго - предоставил целостный имущественный комплекс и личное финансовое поручительство.

Следующая неделя обещает быть не менее интересной и насыщенной экономическими событиями. Парламентарии в очередной раз смогут продемонстрировать свою способность плодотворно работать и, вероятно, проголосуют за пакет законов для получения второго транша МВФ, Минфин продолжит непростую схватку с неумолимыми кредиторами, Госстат обнародует данные по внешней торговле и промпроизводству, предвидятся также и другие новости. Не переключайтесь.

Ольга Гордиенко (УНИАН)