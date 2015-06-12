Еврозона впервые формально обсуждала возможность дефолта Греции - СМИ

Высокопоставленные представители еврозоны на встрече в Братиславе впервые формально обсуждали вероятность дефолта Греции в качестве возможного варианта развития долговой проблемы этой страны, сообщает Прайм со ссылкой на Рейтер.

Представители стран ЕС в четверг вечером провели в Братиславе закрытые переговоры в рамках подготовки к заседанию Еврогруппы 18 июня. Как сообщили агентству источники, в ходе встречи обсуждались три возможных сценария.

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Первый вариант, наименее вероятный, по мнению чиновников, предполагает успешное заключение на следующей неделе сделки "деньги в обмен на реформы". Второй – продление текущей программы финансовой помощи Греции, которая заканчивается в июне. Третий – признание того, что в Греции может произойти дефолт, и такая возможность впервые обсуждалась на столь высоком уровне. К конкретному решению участники встречи так и не пришли, подчеркивает агентство.

"Впервые обсуждался "план Б" для Греции", - заявил неназванный источник агентству. Двое других подтвердили проведение подобной дискуссии. Как отмечает агентство, возможность дефолта Греции обсуждалась на "очень теоретическом уровне", по поводу него участники встречи также не пришли к определенному заключению.

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Греция ведет переговоры с ЕС и МВФ об урегулировании долга более чем на 240 миллиардов евро, который образовался после спасения греческого бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах.

Прогнозы кредиторов о том, что жесткие меры экономии позволят Греции выплачивать долги, не оправдались.

Пришедшее к власти в январе правительство левой партии СИРИЗА настояло на новых переговорах с кредиторами. Однако эти переговоры властей Греции с представителями международных кредиторов затянулись.