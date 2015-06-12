Нацбанк незначительно снизил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2105.8829 (12 июня – 2102.7495)

100 EUR – 2362.8006 (12 июня – 2361.8082)

10 RUR – 3.8620 (12 июня – 3.8562)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,08/21,15 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,6660/23,7420 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3810/0,3840 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,0588 грн/долл., к этому часу заключено 446 сделок на сумму 311,7 млн долл.