"Ощадбанк" договорился о реструктуризации евробондов на $1,3 миллиарда

«Результаты переговоров полностью соответствуют целям программы, поддерживаемой МВФ, и демонстрируют приверженность Украины диалогу в рамках переговоров о реструктуризации долга. Мы призываем кредиторов «Ощадбанка» поддержать предлагаемые условия в ходе предстоящего процесса согласования плана реструктуризации, которое начнется в ближайшие дни», - говорится в заявлении.

Как отмечают в Минфине, программа реструктуризации бондов «Ощадбанка» отражает три ключевые цели общего пакета предложений по реструктуризации долгов, а именно – экономию порядка 15,3 млрд долл. по долговым выплатам в течение ближайших 4 лет, снижение госдолга до 71% ВВП к 2020 году, а также сокращение бюджетных финансовых нужд на уровне 10% - максимум 12% в 2019-2025 годах.

«Соглашение по «Ощадбанку» позволит сэкономить 1,3 млрд долл. за период с 2015 по 2018 год, – говорится в заявлении. – Мы с нетерпением ждем продолжения переговоров с держателями долговых обязательств других инструментов, входящих в перечень долговых операций». Министерство финансов подчеркивает, что реструктуризация суверенного долга должна уменьшить сам уровень долга и объемы выплат по обслуживанию долга для удовлетворения целей МВФ.

Как сообщал УНИАН, в июне еще один государственный банк – «Укрэксимбанк» – предложил кредиторам утвердить условия перепрофилирования своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму 1,5 млрд долл. до 3 июля.

Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долларов со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с МВФ.

Украина предлагает несколько вариантов реструктуризации долга, включая списание его значительной части. Однако списание является неприемлемым для частных кредиторов, которые предлагают не списать, а отложить платежи и начать выплаты с 2019 года.

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Свою поддержку Украине в вопросе реструктуризации госдолга ранее выразил министр финансов США. В частности, глава Минфина США Джейкоб Лью в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявил, что США поддерживают Украину в реализации программы МВФ, в том числе по реструктуризации коммерческих долгов.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития как один из ключевых институциональных инвесторов в экономику Украины и развитие частного сектора призвал крупнейшие финансовые организации мира и частных кредиторов «подставить плечо» Украине и помочь в решении вопроса реструктуризации государственного долга.