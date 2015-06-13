МВФ может предоставить Украине деньги, независимо от результатов переговоров по реструктуризации долгов

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что фонд может продолжать кредитовать Украину, даже если Киев не сможет договориться с частными кредиторами о реструктуризации долгов и не сможет обслуживать свои облигации.

Об этом сообщает Reuters.

«В случае, если урегулирование вопроса с частными кредиторами не будет достигнуто и страна решит, что не сможет обслуживать долги, Фонд может предоставить средства Украине согласно своей политики кредитования», - заявила Лагард.

Читайте такжеУкраина просит кредиторов списать 40% долга – СМИРанее УНИАН сообщал, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в вопросе реализации программы Международного валютного фонда, в том числе реструктуризации коммерческих долгов.