Греция готова заключить соглашение с кредиторами и "завершить кризис"

Единственная цель, к которой стремятся Афины, "заключить реалистичное соглашение" и "завершить кризис", подчеркнул Ципрас.

Как пишет DW со ссылкой на AFP, представители правительства Греции уже отбыли в Брюссель с целью представить международным кредиторам новые предложения по решению греческого кризиса. Со ссылкой на правительственные круги отмечается, что Греция будет настаивать на выходе "из-под диктата" экономии. Сообщается, что Афины примут вызов, чтобы достичь реалистичного соглашения, даже если результатом станет сложный компромисс.

Между тем председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вновь предостерег от последствий выхода Греции из еврозоны. По его словам, это будет иметь большие негативные последствия для Греции и всего валютного союза ЕС. "Он (Алексис Ципрас - Ред.) знает, что ситуация обостряется. Я довел это до его сведения во всех возможных красках несколькими языками", - приводит слова Юнкера агентство dpa.

Глава Еврокомиссии заявил в Люксембурге, что, по его данным, греческое правительство и международные кредиторы в субботу должны возобновить переговоры "сначала на более низком уровне".

Читайте такжеЕврозона впервые формально обсуждала возможность дефолта Греции - СМИВ то же время газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в анонсе публикации воскресного издания в субботу, 13 июня, отмечает, что в Еврокомиссии и МВФ по греческому вопросу возникают "напряженные разногласия". Ссылаясь на источники, близкие к переговорам, газета пишет, что МВФ не согласился с предложенным Еврокомиссией вариантом компромисса. Европейцы предлагают перенести Афинам сроки по сокращению пенсий, если они снизят в соответствующей пропорции расходы на оборону. МВФ, однако, не признает "обменов" такого рода, сообщил изданию источник.

До 30 июня Еврокомиссия, Европейский центробанк и Международный валютный фонд должны достичь с Грецией соглашения о предоставлении Афинам финансовой помощи в размере 7,2 миллиарда евро. По условиям международных кредиторов, для этого греческое правительство должно предоставить план реформ, который бы удовлетворил условия выплаты финпомощи. Кроме того, до конца этого месяца Греция должна выплатить МВФ задолженные 1,6 миллиарда евро.