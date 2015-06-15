Поступления от акцизов выросли в полтора раза

За первые 4 месяца 2015 г. акцизы принесли госбюджету 10,8 млрд. гривен – на 46% больше, чем за аналогичный период 2014 года – об этом сообщают в пресс-службе Министерстве финансов Украины.

Как и ранее, более половины всех поступлений обеспечивает табачный акциз. По нему, как сообщают в Минфине, наблюдается наиболее существенный прирост – за январь-апрель 2015 г. собрано 5,7 млрд. гривен – почти на 1 млрд. больше, чем в прошлом году. При этом объемы производства сигарет почти не изменились.

Эксперты связывают рост поступлений от табачного акциза с изменением акцизной системы в 2014 году. Напомним, тогда было принято решение сделать акцент на фиксированной составляющей акциза, которая не зависит от цены, и на минимальном акцизном налоговом обязательстве, ниже которого акциз не может опускаться. Этот европейский подход, с одной стороны, более прозрачен при налогообложении – тяжелее манипулировать с ценой, легче контролировать правильность платежей. С другой стороны, он гарантирует отсутствие дешевых и более доступных (прежде всего, для детей, молодежи) сигарет.

В то же время эксперты негативно оценивают дополнительный налог на продажу подакцизных товаров (5%), который действует с начала года. Он крайне неудобен для администрирования и правительство уже не раз задумывалось о его отмене.

Читайте такжеБензин в Украине при росте акциза может подорожать до 30 гривеньОтмену налога на продажу подакцизных товаров поддерживает и глава правления Центра «Життя», эксперт Альянса исполнения Рамочной конвенции ВООЗ по борьбе против табака Андрей Скипальский.

- С самого начала мы говорили, что налог на продажу подакцизных товаров противоречит евроинтеграционному курсу – его нет ни в одной европейской директиве. К тому же крайне сложное администрирование данного налога. Ведь часто сигареты продают без кассовых аппаратов и потому сложно высчитать налог. Мы считаем, это был неправильный шаг. Лучше бы просто повысили на те же 5% фиксированную часть акциза – и бюджет получил бы гарантированную сумму – до 1 млрд. грн. дополнительно — прогнозирует Андрей Скипальский.

Читайте также«Двойной акциз» противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС – эксперт В профильных ассоциациях производителей также предлагают отменить 5%-ный налог на продажу подакцизных товаров.

- Ассоциация "Виноградари и виноделы Украины" выступала резко против введения 5%-ного акциза с реализации алкогольных напитков. Наша позиция не изменилась. Дополнительный акциз по своей сути – это налог с налога, что является абсурдом для современной экономики. Учитывая, что покупательская способность катастрофически упала, весь удар от этого налога принял на себя производитель. При этом дополнительный акциз был введен в условиях стагнирующего винного рынка. По итогу 2014 г. производство тихих вин в Украине упало на 48%. К тому же введение 5%-ного налога противоречит Директиве Совета Евросоюза 2008/118 / ЕЭС — объясняет директор ассоциации «Виноградари и виноделы» Сергей Михайлечко.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина будет повышать акцизы на табачные изделия – в рамках плана по имплементации Договора об ассоциации с Евросоюзом. Но Украина должна это делать постепенно, чтобы не провоцировать рост доли теневого рынка и не ставить под угрозу поступления в госбюджет.