Лагард заявила о готовности МВФ выделить Украине кредитный транш

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, переданном УНИАН.

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"Скорое завершение долговых операций (в том числе реструктуризации долга - УНИАН) является важным для продолжения программы реформ. И потому МВФ всячески поощряет переговорный процесс и завершение реструктуризации. Однако в случае, если переговоры не будут завершены, а Украина не сможет обслуживать свой долг перед частными кредиторами, Фонд сможет продолжить кредитование Украины как заемщика", - говорится в заявлении.

Глава МВФ также обратила внимание, что украинские власти реализуют амбициозную программу реформ, рассчитанную на 2015-2018 годы и подразумевающую глубокие макроэкономические и структурные реформы. "Они включают существенную фискальную консолидацию, реформы в энергосекторе, восстановление банковской системы, пополнение золотовалютных резервов Нацбанка и, как следствие, рост производственных возможностей экономики", - отметила Кристин Лагард, добавив, что эта программа реформ финансируется как ресурсами МВФ, так и средствами других кредиторов и правительств США, и стран ЕС.

В то же время, говоря о госдолге, Кристин Лагард снова подчеркнула, что долговые операции нужны для достижения трех основных целей: снижение госдолга до уровня 71% ВВП к 2020 году, снижение необходимости привлечения средств до 10-12% ВВП в 2019-2025 годах, а также экономия $15,3 млрд на долговых операциях в течение ближайших 4 лет.

"Эти цели призваны укрепить финансовое положение страны в среднесрочной перспективе, увеличить объем золотовалютных резервов, а также предоставить правительству возможность обслуживать существующий долг без накопления новой задолженности, - подчеркнула директор-распорядитель МВФ. - В этой связи использование золотовалютных резервов сейчас (как предлагают частные кредиторы для выплаты долга - УНИАН) не представляется возможным".

При этом Кристин Лагард отметила, что властям Украины предстоит значительная работа по выполнению всех пунктов программы реформ. "И я верю, что эта программа позволит не только привлечь поддержку международного сообщества, но и частных кредиторов, что не мене важно для достижения успеха", - резюмировала глава МВФ.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране $17,5 млрд кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме $5 млрд Украина получила сразу же после одобрение программы – в марте этого года.