Курс доллара к евро растет из-за провала переговоров Греции и кредиторов

На мировых торгах в понедельник, 15 июня, курс евро снижается, так как Греция в выходные не смогла договориться с кредиторами, передает Reuters.

Так, евро уже упал на 0,6 процента до $1,1200, а против иены снизился до 138,33 иены.

Переговоры Греции с кредиторами провалились в воскресенье, 14 июня, и Афины приблизились к дефолту по долгам, угрожающему будущему страны в зоне евро. Министры финансов еврозоны обсудят сложившуюся ситуацию в четверг.

Читайте такжеЕврозона впервые формально обсуждала возможность дефолта Греции - СМИ"Так как соглашения нет, ожидания дефолта и выхода Греции из еврозоны должны значительно усилиться в ближайшие дни", - сказала старший стратег по валютному рынку RBC Эльза Линьос.

Индекс доллара к корзине шести основных валют поднялся на 0,4 процента до 95,352, а курс доллара к иене вырос на 0,12 процента до 123,52 иены.

Инвесторы ждут намеков на срок повышения процентных ставок ФРС после совещания центробанка, которое пройдет во вторник и среду. По мнению многих аналитиков, председатель ФРС Джанет Йеллен просто повторит, что повышение ставок зависит от экономической статистики и начнется только в случае ее стабильного улучшения.