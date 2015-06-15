Япония даст Украине 800 миллионов долларов кредита на реконструкцию Бортнической станции

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны украинского правительства договор подписала министр финансов Наталия Яресько, от имени Японии кредитный договор подписал вице-президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Масаказу Ичикава.

В ходе церемонии подписания министр финансов отметила, что реализация проекта позволит улучшить жизнь 3 млн граждан Украины, поскольку благодаря японскому финансированию и технологиям можно будет построить новые системы аэрации вблизи Киева, чтобы противостоять срочным экологическим вызовам и повысить энергоэффективность.

По словам Яресько, кредит предоставлен на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет, а распорядителем средств будет «Киевводоканал». Министр не стала прогнозировать, кода будет получен первый транш, но высказала ожидания, что Верховная Рада ратифицирует соглашение в июле.

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«Нужно ратифицировать это соглашение в парламенте. Я надеюсь, что в июле, то есть, на этой сессии, мы это закончим. Потом начинается проектная документация. Это очень большой и сложный проект, и я не могу вам сказать, когда будет первый транш, но нам нужно ускорить этот процесс», - сказала Яресько.

В свою очередь, вице-президент JICA сообщил, что в ходе реализации проекта, помимо японского финансирования, будут использоваться японские энергосберегающие технологии.

«Реализация этого проекта улучшит очищение сточных вод в городе Киеве и тем самым улучшит условия проживания и состояние здоровья, уровень жизни граждан. Бортническая станция аэрации была построена в 60-90-х годах и очищает все сточные воды города Киева. Очистительные возможности станции сокращаются из-за износа и застарелости оборудования», - пояснил Ичикава.

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По его словам, проект является ключевой частью финансовой поддержки Украины со стороны Японии на общую сумму 150 млрд иен, которая была анонсирована в сентябре 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров Украины утвердил распоряжение об основных технико-экономических показателях откорректированного проекта реконструкции Бортнической станции аэрации в рамках выполнения условий правительства Японии для предоставления кредитных средств под программу «Официальной помощи развитию» по условиям STEP на реализацию этого проекта.

4 июня Кабинет министров Украины выделил 80,5 млн грн на реконструкцию БСА, что позволит украинской стороне выполнить одно из условий привлечения кредитных ресурсов правительства Японии на реализацию проекта по реконструкции станции.

Бортническая станция аэрации - единственные очистные сооружения сточных вод Киева и близлежащих городов и поселков Киевской области. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также стоки промышленных предприятий.