Абромавичус: налоговая реформа будет построена на польской модели децентрализации

Налоговая реформа в Украине, которая подразумевает создание новой фискальной системы и ее запуск с 1 января 2016 года, будет построена на польской модели децентрализации, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на форуме Совета евро-атлантического партнерства во Вроцлаве (Польша).

«Мы проводили совещание в Администрации президента с отдельными министрами, мэрами больших городов и губернаторами, на котором мы обсуждали децентрализацию. Многие предложения касались копирования польской модели децентрализации. … Мы будем идти к польской модели налоговой реформы», - сказал он.

Также министр отметил, что точечные изменения, которые ранее вносились в Налоговый кодекс, не являлись налоговой реформой и лишь оптимизировали отдельные элементы фискальной системы.

«Налоговая реформа до этого не была на самом деле налоговой реформой и лишь включала некоторые изменения. Уменьшение количества налогов с 22 до 11 в декабре не уменьшило давление на бизнес, но увеличило объем налоговой прибыли для регионов. За первый квартал 2015 года на 10 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года», - подчеркнул глава Минэкономразвития.

По словам Абромавичуса, правительство твердо придерживается ранее заявленных намерений о сроках запуска и качестве новой фискальной системы.

«С декабря мы обсуждаем налоговую реформу, она находится в компетенции министра финансов. В октябре мы голосуем в Верховной Раде, а в январе (2016 года - УНИАН) - получаем новую налоговую систему, которая, я надеюсь, приведет к уменьшению теневого сектора экономики, привлечению инвестиций и увеличению количества рабочих мест», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, новоназначенный глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров рассчитывает, что работа над новой налоговой реформой будет завершена до октября 2015 года и бюджет на следующий год будет уже построен на новой налоговой системе.

В конце декабря прошлого года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию.

Как заявлял премьер-министр Украины Арсений Яценюк, благодаря принятому закону местные органы власти будут иметь все механизмы достижения финансовой самостоятельности.

В то же время министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что введение механизмов бюджетной децентрализации и расширение базы налогообложения с одновременной передачей администрирования части налогов на местный уровень позволят местным органам власти привлечь только по налоговым поступлениям до 25 млрд грн дополнительных доходов.