Банк России снизил ключевую ставку до 11,5%

14:11, 15 июня 2015
Финансы
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С начала текущего года понижение ставки произошло в четвертый раз. До этого Центробанк РФ уменьшал ее в конце января (на 2 процентных пункта до 15% годовых), в середине марта (до 14%) и в конце апреля (до 12,5% годовых)

REUTERS

Совет директоров Банка России на заседании 15 июня решил снизить ключевую ставку до 11,5% годовых «учитывая дальнейшее ослабление инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, передает Slon.ru.

«В условиях значительного сокращения потребительского спроса и наблюдавшегося в феврале–мае укрепления рубля замедление роста потребительских цен продолжилось. По прогнозу Банка России, под влиянием указанных факторов годовая инфляция в июне 2016 года составит менее 7% и достигнет целевого уровня 4% в 2017 году. Банк России будет готов продолжить снижение ключевой ставки по мере дальнейшего замедления роста потребительских цен в соответствии с прогнозом, но при этом потенциал смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы ограничен инфляционными рисками», – подчеркнули в ЦБ.

Регулятор также указал, что по итогам 2015 года ожидается падение российского ВВП на 3,2%, а «в дальнейшем экономическая ситуация будет зависеть от динамики цен на энергоносители, а также от способности экономики адаптироваться к произошедшим внешним шокам». Согласно прогнозам ЦБ, в случае восстановления цены на нефть до $70 за баррель к концу 2016 года экономика РФ по итогам года вырастет на 0,7%. Однако если цена на нефть в течение следующего года сохранится на уровне около $60 за баррель, спад ВВП составит 1,2%.

С начала текущего года понижение ставки произошло в четвертый раз. До этого Центробанк РФ уменьшал ее в конце января (на 2 процентных пункта до 15% годовых), в середине марта (до 14%) и в конце апреля (до 12,5% годовых). Свое решение регулятор также объяснял ослаблением инфляционных рисков.

Ранее большинство экономистов предполагали, что ЦБ вновь продолжит снижение ключевой ставки на фоне замедления инфляции и углубления экономического спада в России.

В 2014 году Центробанк неоднократно повышал ключевую ставку, чтобы снизить инфляцию: в начале прошлого года ставка находилась на уровне 5,5% годовых, а в ноябре – 9,5%. В декабре регулятор дважды поднимал ее: сначала до 10,5% годовых, а затем – до рекордных 17%. При этом высокая ставка, как правило, приводит к замедлению экономического роста, так как бизнесу становится менее выгодно привлекать деньги под новые проекты.

В сообщении ЦБ также отмечается, что следующее заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 31 июля 2015 года.

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