Профицит внешней торговли товарами в Украине вырос почти в 3 раза
Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-апреля 2015 года составил 597,5 млн долл., что в 2,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 215,7 млн долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
В январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 34,6% - до 12,496 млрд долл., импорт - на 37,1%, до 11,898 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,05 (в январе-апреле 2014 года – 1,01).
Согласно сообщению, внешнеторговые операции в январе-апреле проводились с партнерами из 203 стран мира.
Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-апреле 2015 года, по сравнению с январем-апрелем 2014 года, снизился на 34,4% - до 4,258 млрд долл., и составил 34,1% в общем объеме экспорта.
Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 23,9% - до 5,068 млрд долл., и составил 42,6% в общем объеме импорта.
Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения АТО, по итогам января-марта 2015 года составил 383,8 млн долл. против дефицита в 174,8 млн долл. за аналогичный период прошлого года.
По итогам 2014 года дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 29 раз - до 468,3 млн долл.