Профицит внешней торговли товарами в Украине вырос почти в 3 раза

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

В январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 34,6% - до 12,496 млрд долл., импорт - на 37,1%, до 11,898 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,05 (в январе-апреле 2014 года – 1,01).

Согласно сообщению, внешнеторговые операции в январе-апреле проводились с партнерами из 203 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-апреле 2015 года, по сравнению с январем-апрелем 2014 года, снизился на 34,4% - до 4,258 млрд долл., и составил 34,1% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 23,9% - до 5,068 млрд долл., и составил 42,6% в общем объеме импорта.

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения АТО, по итогам января-марта 2015 года составил 383,8 млн долл. против дефицита в 174,8 млн долл. за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2014 года дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 29 раз - до 468,3 млн долл.