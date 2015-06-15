ГФС отмечает значительный рост контрабанды после введения импортного сбора

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ГФС Константин Ликарчук.

«Согласно нашей информации, весьма значительное увеличение контрабанды произошло благодаря введению дополнительного импортного сбора в размере 5-10%. Растаможивать товары субъектам предпринимательской деятельности стало невыгодно», - сказал он.

Ликарчук отметил, что таможенные органы фиксируют увеличение потока контрабандных товаров через западную границу Украины.

По его словам, с целью уклонения от уплаты налогов при ввозе товаров в страну предприниматели стали использовать разрешения на ввоз товаров для личного пользования, которые не облагаются налогами, весом до 50 кг и стоимостью до 500 евро на одного человека. Поэтому, по мнению Ликарчука, необходимо снизить допустимую норму для личного пользования.

Кроме того, Ликарчук сообщил, что введение дополнительного импортного сбора помимо снижения уплаты таможенных платежей также спровоцировало сворачивание в Украине производства.

«У нас очень много обращений от известных компаний, что они вынуждены сворачивать свою деятельность», - сказал он.

Замглавы ГФС привел пример компании "Бритиш Американ Тобакко Украина", которая пересматривает географию экспортных поставок продукции своей фабрики в Прилуках и уже приостановила экспортные операции с Беларусью, в связи с чем сократились таможенные платежи в Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, правительство в конце февраля ввело временные меры для стабилизации платежного баланса в виде сбора по импорту по ставкам 10% и 5%.

Сбор не распространяется на критический импорт, медицинские принадлежности, энергетические ресурсы, в частности, на газ и другие важные для украинской экономики и населения товары.

Страны - члены Всемирной торговой организации призывают Украину отменить дополнительный импортный сбор в размере 5-10%, введенный в феврале, не позднее конца 2015 года.