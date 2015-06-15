Украина в январе-апреле ввезла в Крым товаров на $300 миллионов больше, чем вывезла

Украина в январе-апреле 2015 года поставила на территорию свободной экономической зоны «Крым» товаров на общую сумму 308,652 млн долл., что на 296,109 млн долл. больше объема поставки товаров из СЭЗ «Крым» в другие регионы нашей страны на уровне 12,543 млн долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В Госстате напомнили, что с января текущего года применяются таможенные формальности, связанные с перемещением товаров через административную границу СЭЗ «Крым» в рамках Закона Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» от 12 августа 2014 года.

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения АТО, по итогам января-апреля 2015 года составил 597,5 млн долл., что в 2,8 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 215,7 млн долл.