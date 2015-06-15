Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Межбанковский валютный рынок, в условиях жесткого контроля со стороны НБУ, может сохранить стабильность и на текущей неделе, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, административные методы балансируют спрос и предложение, поэтому можно ожидать колебание курса в диапазоне 20,9–21,5 грн/доллар. При этом на уровне ниже 21 грн. интерес к покупкам будет усиливаться.

Читайте такжеКурс доллара к евро растет из-за провала переговоров Греции и кредиторовНегативными факторами для рынка выступают сокращение предложения валюты, снижение деловой активности, неопределенность в переговорах с кредиторами и ситуация на Донбассе, в результате чего накапливается отложенный спрос. Если ситуация будет ухудшаться с продажей валютной выручки и далее, в том числе под влиянием эскалации боевых действий на Донбассе, курс может перейти в более высокий диапазон – 21,5-22,5 грн. Однако на этих отметках активную позицию будет занимать регулятор, не давая продолжить рост.

Наличный рынок будет двигаться в ориентире изменяющейся конъюнктуры и ситуации с ликвидностью. Курс продажи наличного доллара может находиться в диапазоне 21-22,5 грн. Выплаты вкладчикам ликвидированных банков, особенно крупных, формирует навес ликвидности, который может быть направлен на покупку валюты. Этот фактор может сдвинуть наличный курс в верхнюю границу обозначенного диапазона.

Важными для рынка на текущей неделе станут данные по внешней торговле, промышленному производству, розничным продажам, строительству, транспорту и ВВП. Вместе с тем, сильное влияние на валютные пары будут оказывать глобальные тенденции, в частности, заседания Центробанков США и РФ.

Курс продажи наличного евро на текущей неделе, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 23,9-25,2 грн. Ключевое влияние на динамику евровалюту будет оказывать конъюнктура мирового рынка, что будет ретранслироваться через кросс-курс доллар/гривня.