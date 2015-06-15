Экономика России упала ниже официальных прогнозов
17:03, 15 июня 2015Финансы
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ЦБ ожидает снижения ВВП России на 3,2% по итогам 2015 года
REUTERS
Объем ВВП России по итогам первого квартала упал ниже прогноза Росстата — на 2,2%, против 1,9% в прогнозе.
Об этом говорится в сообщении Росстата, передает «Газета.Ru».
«Объем ВВП России за первый квартал 2015 года составил в текущих ценах 16,565 трлн руб. Индекс его физического объема относительно первого квартала 2014 года составил 97,8%, относительно четвертого квартала 2014 года — 79,3%», — говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что ЦБ ожидает снижения ВВП России на 3,2% по итогам 2015 года.
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