Экономика России упала ниже официальных прогнозов

Объем ВВП России по итогам первого квартала упал ниже прогноза Росстата — на 2,2%, против 1,9% в прогнозе.

Об этом говорится в сообщении Росстата, передает «Газета.Ru».

«Объем ВВП России за первый квартал 2015 года составил в текущих ценах 16,565 трлн руб. Индекс его физического объема относительно первого квартала 2014 года составил 97,8%, относительно четвертого квартала 2014 года — 79,3%», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что ЦБ ожидает снижения ВВП России на 3,2% по итогам 2015 года.