В понедельник, 15 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,50/21,68 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,14/24,34 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3920/0,3950 грн/рубль.

Читайте такжеУ Абромавичуса назвали средний курс гривни на два года

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,4488 грн/долл., к этому часу заключено 458 сделок на сумму 295,44 млн долл.

Гривня на межбанке опустилась до 21,68 за доллар

В понедельник, 15 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,50/21,68 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,14/24,34 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3920/0,3950 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,4488 грн/долл., к этому часу заключено 458 сделок на сумму 295,44 млн долл.