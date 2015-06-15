Глава Центробанка РФ: российская экономика еще не достигла дна

Центробанк РФ считает, что дно спада российской экономики еще не пройдено, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает Прайм.

Она отметила, что в условиях продолжающегося второй год снижения инвестиционного спроса и начавшегося в этом году сокращения потребления наблюдается спад экономической активности.

"Однако, в отличие от пика инфляции, дно спада экономики, на наш взгляд, еще не пройдено", - подчеркнула глава регулятора.

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ЦБ ранее отмечал, что, достигнув пика в марте, годовая инфляция снизилась до 16,4% в апреле и 15,8% в мае.

По оценкам Банка России, по состоянию на 8 июня годовой темп прироста потребительских цен составил 15,6%.

При этом недельная инфляция в мае — начале июня стабилизировалась на уровне, не превышающем 0,1%.