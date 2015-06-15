Повышение акциза на бензин в условиях спада экономики может усугубить кризис – эксперт

Такое мнение высказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, сообщает пресс-служба УСПП.

"Нетрудно понять, что очередное повышение акциза приведет лишь к сокращению потребления топлива, а также к удорожанию всей продукции в стране, ведь растет стоимость транспортировки сырья и готового продукта. Показательным является последнее подорожание топлива из-за повышения курса доллара – мгновенно выросли цены и упал потребительский спрос, ведь украинцы зарабатывать больше не стали", - цитирует Кинаха пресс-служба.

По его словам, прежде чем повышать акциз, необходимо решить проблему коррупции в отрасли и обеспечить прозрачный контроль за использованием полученных средств.

"Около четверти всего топлива в Украине – в тени, то есть из него не уплачиваются ни налоги, ни сборы, ни акциз. Поэтому следовало бы начать с выведения из тени этой доли, ведь это миллиардные потери для бюджета страны. Также общеизвестно, что на каждое очередное повышение налогов украинский рынок реагирует еще более глубоким погружением в тень", - отметил Кинах и добавил, что повышение акциза не коснется операторов топливного рынка, а полностью ляжет на плечи конечного потребителя.

Как сообщал УНИАН, в интервью СМИ руководитель дорожного департамента Мининфраструктуры Роман Хмиль заявил, что в Украине акциз на топливо в разы ниже, чем в европейских странах, и может быть увеличен с 20% до 35-50% для более эффективного проведения дорожной реформы. Он также сообщил, что необходимый объем средств для ремонта всех дорог в стране составляет около 1 трлн грн. В то же время, по словам экспертов, нынешний размер топливного акциза вполне обеспечивает потребности отрасли, а основной проблемой является коррупция и отсутствие жесткого административного контроля.

По данным консалтинговой группы «А-95», в мае текущего года цена одного литра бензина А-95 в Киевской области составляла в среднем 22,4 грн/л. Из этой суммы непосредственная стоимость бензина составляет всего 53%. При ввозе бензина в Украину уплачивается акциз в размере 16%, еще 14% - НДС при продаже и 5% - акциз, уплачиваемый за розничную продажу «с пистолета». Затраты заправки и ее расходы укладываются в 12%. Таким образом, цена «чистого» бензина для автомобилистов без налогов составляет порядка 14 грн/л.

По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, в 2016 году будет создан специальный фонд для отчисления акцизного сбора с продажи топлива, который на 100% будет использоваться для финансирования ремонта и строительства автодорог.

Справка УНИАН. Дорожная отрасль в Украине финансируется из общего фонда госбюджета, а выделение средств на дороги происходит по остаточному принципу, после финансирования других сфер экономики, имеющих защищенные статьи или целевые источники финансирования в специальном фонде госбюджета.